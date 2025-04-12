Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Водолазы нашли шесть мазутных пятен в районе Джемете

Водолазы продолжают исследовать дно у берегов Анапы.

Водолазы обследуют побережье Анапы. Сейчас специалисты ведут активную работу в районе пляжа Джемете. И уже сейчас нашли шесть мазутных пятен на участке в один километр.

«Проводим здесь осмотр дна на предмет мазута для того, чтобы в дальнейшем команда МЧС начала извлечение мазута со дна Черного моря», — рассказал руководитель водолазных спусков адлерского аварийно-спасательного отряда «Кубань-СПАС» Андрей Брыкалин.

Спасатели планируют обследовать еще семь километров акватории. Они отмечают, что скорость работ зависит от погоды.