Водолазы нашли шесть мазутных пятен в районе Джемете

Водолазы обследуют побережье Анапы. Сейчас специалисты ведут активную работу в районе пляжа Джемете. И уже сейчас нашли шесть мазутных пятен на участке в один километр.
«Проводим здесь осмотр дна на предмет мазута для того, чтобы в дальнейшем команда МЧС начала извлечение мазута со дна Черного моря», — рассказал руководитель водолазных спусков адлерского аварийно-спасательного отряда «Кубань-СПАС» Андрей Брыкалин.
Спасатели планируют обследовать еще семь километров акватории. Они отмечают, что скорость работ зависит от погоды.