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16-летняя школьница попала в больницу после ДТП в Иркутской области

Водитель иномарки сбил 16-летнюю школьницу на «зебре» в Усть-Илимске.

Источник: Прокуратура Иркутской области

Возле остановки Автомобилистов в Усть-Илимске 11 апреля под колёса машины попала 16-летняя школьница. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Иркутской области.

«Водитель автомобиля “Субару Форестер” наехал на несовершеннолетнюю, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу», — рассказали в ГИБДД.

В результате школьницу с травмами увезли в больницу. В каком она сейчас состоянии, неизвестно. Сотрудники полиции выясняют причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Прокуратура контролирует проверку.

Ранее на трассе в Братском районе водитель сбил 16-летнего подростка, который переходил дорогу в неположенном месте.

Ещё одно ДТП с участием детей произошло в Черемховском районе. Две сестры в возрасте 13 и 14 лет решили прокатиться на питбайке и влетели в иномарку.