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Как в кино: В пригороде Кишинева похитили человека за долги

В полицию обратились очевидцы происшествия.

Источник: Комсомольская правда

Житель Бачой похитил человека из-за долга сообщает полиция.

В полицию обратились очевидцы происшествия. Свидетели рассказали, что неизвестные напали на улице на прохожего, затолкали в машину и увезли в неизвестном направлении.

Позже выяснилось, что 42-летнего мужчину похитил бывший работодатель, которому пострадавший помогал по хозяйству.

Полиция задержала 44-летнего подозреваемого. Он рассказал, что потерпевший был должен ему денег, и таким образом он собирался заставить его отработать долг.

Задержанному мужчине грозит от 3 до 6 лет лишения свободы.