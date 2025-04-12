Как в кино: В пригороде Кишинева похитили человека за долги

Житель Бачой похитил человека из-за долга сообщает полиция.
В полицию обратились очевидцы происшествия. Свидетели рассказали, что неизвестные напали на улице на прохожего, затолкали в машину и увезли в неизвестном направлении.
Позже выяснилось, что 42-летнего мужчину похитил бывший работодатель, которому пострадавший помогал по хозяйству.
Полиция задержала 44-летнего подозреваемого. Он рассказал, что потерпевший был должен ему денег, и таким образом он собирался заставить его отработать долг.
Задержанному мужчине грозит от 3 до 6 лет лишения свободы.