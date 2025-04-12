Мотор грузовика загорелся из-за короткого замыкания на трассе «Сибирь»

Грузовик «Газель Егерь» загорелся на федеральной трассе Р-255 «Сибирь». Возгорание произошло в моторном отсеке. Три специалиста с помощью одной единицы техники потушили пожар на 9 кв. метрах. Причиной пожара стало короткое замыкание, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Иркутской области.
Ранее 66-летний водитель едва не погиб, пытаясь потушить горящую «Газель» в Иркутской области. Водитель «Газели» вез груз на дороге Жигалово-Казачинское, когда обнаружил, что из-под капота автомобиля идет густой дым. Пытаясь самостоятельно побороть пламя, мужчина получил ожоги и потерял сознание.