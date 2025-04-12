Кроссовер сбил школьницу на «зебре» в Усть-Илимске

Как рассказали в Госавтоинспекции по Иркутской области и пресс-службе прокуратуры региона, водитель иномарки наехал на школьницу, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пострадала 16-летняя девочка. Подростка с травмами доставили в больницу.