Кроссовер сбил школьницу на «зебре» в Усть-Илимске

16-летний подросток попал под колеса Subaru Forester вблизи остановки автомобилистов Усть-Илимска. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП, которое произошло накануне, 11 апреля, около 20.00, пишет ИА IrkutskMedia.
Как рассказали в Госавтоинспекции по Иркутской области и пресс-службе прокуратуры региона, водитель иномарки наехал на школьницу, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пострадала 16-летняя девочка. Подростка с травмами доставили в больницу.
В настоящее время по факту инцидента проводится проверка, устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего. Также прокуратура контролирует ход и результаты проверок сотрудников Госавтоинспекции. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.