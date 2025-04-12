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Кроссовер сбил школьницу на «зебре» в Усть-Илимске

16-летнюю девочку с травмами доставили в больницу.

Источник: УГИБДД РФ по Иркутской области

16-летний подросток попал под колеса Subaru Forester вблизи остановки автомобилистов Усть-Илимска. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП, которое произошло накануне, 11 апреля, около 20.00, пишет ИА IrkutskMedia.

Как рассказали в Госавтоинспекции по Иркутской области и пресс-службе прокуратуры региона, водитель иномарки наехал на школьницу, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пострадала 16-летняя девочка. Подростка с травмами доставили в больницу.

В настоящее время по факту инцидента проводится проверка, устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего. Также прокуратура контролирует ход и результаты проверок сотрудников Госавтоинспекции. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.