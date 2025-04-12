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Водитель лесовоза пострадал при опрокидывании на мосту в Прикамье

Мужчина госпитализирован.

Источник: Аргументы и факты

Водитель лесовоза пострадал при опрокидывании на мосту в Чусовом округе, рассказали в МВД Пермского края сайту perm.aif.ru.

Авария произошла 12 апреля около 03:10 на 142-м километре трассы Кунгур — Соликамск. 41-летний водитель крупногабаритного автомобиля Freightliner, перевозивший в прицепе брёвна, не справился с управлением, допустил занос прицепа и опрокинулся на проезжую часть.

В результате ДТП мужчина получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.

Сейчас сотрудники автоинспекции устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего.

«Превышение скоростного режима, нарушение правил обгона, выезд на полосу, предназначенную для встречного движения — являются основными причинами дорожно-транспортных происшествий», — обратились к автомобилистам в МВД.

Напомним, ранее полиция Чусового опубликовала фоторобот водителя, который сбил подростка и сбежал с места ДТП.