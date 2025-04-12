Водитель лесовоза пострадал при опрокидывании на мосту в Прикамье

Водитель лесовоза пострадал при опрокидывании на мосту в Чусовом округе, рассказали в МВД Пермского края сайту perm.aif.ru.
Авария произошла 12 апреля около 03:10 на 142-м километре трассы Кунгур — Соликамск. 41-летний водитель крупногабаритного автомобиля Freightliner, перевозивший в прицепе брёвна, не справился с управлением, допустил занос прицепа и опрокинулся на проезжую часть.
В результате ДТП мужчина получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.
Сейчас сотрудники автоинспекции устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего.
«Превышение скоростного режима, нарушение правил обгона, выезд на полосу, предназначенную для встречного движения — являются основными причинами дорожно-транспортных происшествий», — обратились к автомобилистам в МВД.
Напомним, ранее полиция Чусового опубликовала фоторобот водителя, который сбил подростка и сбежал с места ДТП.