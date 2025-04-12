Водитель лесовоза пострадал при опрокидывании на мосту в Прикамье

Авария произошла 12 апреля около 03:10 на 142-м километре трассы Кунгур — Соликамск. 41-летний водитель крупногабаритного автомобиля Freightliner, перевозивший в прицепе брёвна, не справился с управлением, допустил занос прицепа и опрокинулся на проезжую часть.