В Свердловской области за сутки произошло 119 ДТП

Автоинспекторы остановили 24-летнего водителя за тонированные стекла и нечитаемые номера на его Subaru. Однако свердловчанин проигнорировал требования сотрудников ГАИ и попытался скрыться. Проехав несколько метров, парень врезался в автомобиль Opel Astra, за рулем которого была 37-летняя женщина.