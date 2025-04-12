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В Свердловской области за сутки произошло 119 ДТП

За сутки на Урале зафиксировали 119 ДТП.

Источник: Комсомольская правда

За сутки в Свердловской области произошло 119 ДТП, одна из аварий закончилась травмами — пострадал один человек. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

— Причины аварий остаются прежними: превышение скорости, нарушение дистанций, опасные маневры, а также невнимательность водителей, — сообщили в ведомстве.

Напомним, что 11 апреля в Нижнем Тагиле водитель, пытаясь скрыться от автоинспекторов, столкнулся с легковушкой.

Автоинспекторы остановили 24-летнего водителя за тонированные стекла и нечитаемые номера на его Subaru. Однако свердловчанин проигнорировал требования сотрудников ГАИ и попытался скрыться. Проехав несколько метров, парень врезался в автомобиль Opel Astra, за рулем которого была 37-летняя женщина.

Выяснилось, что 24-летний тагильчанин, был ранее лишен водительских прав за вождение в состоянии алкогольного опьянения.