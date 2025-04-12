Покалечила молодых: Daewoo влетел в «КамАЗ» в Новосибирске, трое в больнице

12 апреля около 9 утра на улице Фабричной в Железнодорожном районе произошло столкновение двух автомобилей. По предварительным данным, 19-летний водитель автомобиля Daewoo Nexia не справился с управлением и врезался в двигавшийся в попутном направлении «КамАЗ» напротив дома 19а.