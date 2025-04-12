Покалечила молодых: Daewoo влетел в «КамАЗ» в Новосибирске, трое в больнице

12 апреля около 9 утра на улице Фабричной в Железнодорожном районе произошло столкновение двух автомобилей. По предварительным данным, 19-летний водитель автомобиля Daewoo Nexia не справился с управлением и врезался в двигавшийся в попутном направлении «КамАЗ» напротив дома 19а.
«В результате ДТП пострадало трое пассажиров автомобиля Daewoo Nexia — парни 2005 и 2006 г.р., а также девушка 2005 г.р., все пассажиры были доставлены в медицинское учреждение», — сообщили в пресс-службе ГАИ.
Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия.