В Ленинградской области повар ударил ножом посетителя суши-бара

Как информирует ведомство, накануне в полицию города Тихвина Ленинградской области поступила телефонограмма из больницы, куда самостоятельно обратился 17-летний студент техникума с колото-резаным ранением. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.
«По словам раненого, в суши-баре в доме 11 в 3-м микрорайоне Тихвина его ударил ножом повар заведения, который посчитал, что подросток пришел в неподобающе грязной одежде», — говорится в сообщении.
На месте происшествия правоохранители задержали 27-летнего гражданина одного из государств Центральной Азии, работающего поваром в суши-баре.
Подозреваемый помещен в изолятор, уголовное дело возбуждено по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, заключают в ГУМВД.