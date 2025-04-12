В Ленинградской области повар ударил ножом посетителя суши-бара

С. -ПЕТЕРБУРГ, 12 апр — РИА Новости. Повар суши-бара в Ленинградской области, предположительно, ударил ножом 17-летнего посетителя из-за того, что тот, по его оценке, пришел в заведение в грязной одежде, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.