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В Петербурге на девушку упала часть окна

В Петербурге девушка попала в больницу из-за упавшей ей на голову части окна.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 12 апр — РИА Новости. Девушка попала в больницу в тяжелом состоянии после того, как на Аптекарском проспекте в Санкт-Петербурге ей на голову упала часть металлического окна, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

Как информирует ведомство, накануне вечером полиция Петроградского района получила телефонограмму из больницы, куда в тяжелом состоянии попала 21-летняя девушка.

«По предварительным данным, травмы девушка получила в результате падения ей на голову металлического фрагмента окна», — говорится в сообщении.

По факту инцидента проводится проверка.