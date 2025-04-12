В Петербурге на девушку упала часть окна

С. -ПЕТЕРБУРГ, 12 апр — РИА Новости. Девушка попала в больницу в тяжелом состоянии после того, как на Аптекарском проспекте в Санкт-Петербурге ей на голову упала часть металлического окна, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.