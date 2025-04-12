В Петербурге на девушку упала часть окна

С. -ПЕТЕРБУРГ, 12 апр — РИА Новости. Девушка попала в больницу в тяжелом состоянии после того, как на Аптекарском проспекте в Санкт-Петербурге ей на голову упала часть металлического окна, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как информирует ведомство, накануне вечером полиция Петроградского района получила телефонограмму из больницы, куда в тяжелом состоянии попала 21-летняя девушка.
«По предварительным данным, травмы девушка получила в результате падения ей на голову металлического фрагмента окна», — говорится в сообщении.
По факту инцидента проводится проверка.