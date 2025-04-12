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Машины слетели с дороги на подъеме на Чатыр-Даг в Крыму

Две машины угодили в снежно-грязевую канаву.

Машины слетели с дороги на подъеме на Чатыр-Даг, сообщает пресс-служба «КРЫМ-СПАС».

В ведомстве отметили, что люди проигнорировали предупреждения о непогоде на полуострове и поехали в горы. В итоге автомобиль и еще одна машина попали в снежный «плен». Уточняется, что инцидент обошелся без пострадавших.

На место прибыли сотрудники МЧС, которые в ходе спасательной операции с помощью специального оборудования извлекли машины из снежно-грязевой канавы.

Напомним, в Крыму 12 апреля ожидается дождь с мокрым снегом. На территории полуострова в субботу облачно. Ожидаются осадки в виде дождя, снега, местами очень сильного. Кроме того, на дорогах может образоваться гололедица.

Ранее мы писали, в Керчи затопило набережную из-за штормового ветра. Под воду ушла та часть, которая располагается рядом с фонтаном и памятником школьнику.