В Ростове мотоциклист с пассажиром оказались в больнице после ДТП с легковушкой

— В 19:30 37-летний водитель Changan, двигаясь по Казахской улице со стороны Фурмановской, на регулируемом перекрестке в на пересечении с переулкой Сальским, поворачивая налево, столкнулся с мотоциклом Kawasaki. Двухколесный транспорт под управлением 17-летнего юноши двигался во встречном направлении по Казахской со стороны Беломорского в сторону Сальского, — объяснили, как все произошло, в донской ГАИ.