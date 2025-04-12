В Ростове мотоциклист с пассажиром оказались в больнице после ДТП с легковушкой

В Ростове-на-Дону мотоциклист и его пассажир попали в больницу после столкновения с легковым автомобилем. ДТП произошло вечером пятницы, 11 апреля. Об инциденте рассказали в отделе пропаганды Госавтоинспекции по Ростовской области.
— В 19:30 37-летний водитель Changan, двигаясь по Казахской улице со стороны Фурмановской, на регулируемом перекрестке в на пересечении с переулкой Сальским, поворачивая налево, столкнулся с мотоциклом Kawasaki. Двухколесный транспорт под управлением 17-летнего юноши двигался во встречном направлении по Казахской со стороны Беломорского в сторону Сальского, — объяснили, как все произошло, в донской ГАИ.
В результате ДТП пострадали 17-летние водитель мотоцикла и его пассажир. Их госпитализировали в больницу.
Тем временем сотрудники полиции выясняют обстоятельства случившегося.
— Региональная Госавтоинспекция призывает родителей строго контролировать и пресекать попытки школьников самостоятельно сесть за руль, а также исключить для них возможность доступа к ключам автомобилей, мопедов и мотоциклов, запретив управление авто- и мототранспортом без соответствующего на то права и навыков вождения, — обратились инспекторы к жителям Дона.
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