В Екатеринбурге поймали убийцу двух женщин, скрывавшегося больше 20 лет

Екатеринбуржцу предъявлено обвинение в совершении убийства двух женщин. Преступление было совершено в 2001 году в Кировском районе уральской столицы. В пятницу по ходатайству следователя СК России предполагаемый убийца был заключен под стражу. Об этом ЕАН сообщили в пресс-службе СУ СК России по Свердловской области.
По данным следствия, в сентябре 2001 года обвиняемый, находясь в квартире дома по улице Менжинского в Екатеринбурге, совершил убийство двух женщин. С места происшествия фигурант скрылся. Раскрыть дело по горячим следам не удалось. Проводился комплекс следственно-оперативных мероприятий, которые, однако, не привели к раскрытию особо тяжкого преступления. В дальнейшем производство по уголовному делу было приостановлено.
В марте 2025 года следователи территориального следственного отдела СК России во взаимодействии с сотрудниками отдела криминалистики СК России по Свердловской области в рамках работы по раскрытию и расследованию преступления прошлых лет проанализировали материалы уголовного дела, наметили версии, которые ранее не получили должного развития. В результате проведенной работы следователям совместно с оперативниками удалось выйти на след фигуранта, установить его местонахождение и задержать. В результате Следственным отделом по Кировскому району города Екатеринбург СУ СК России по Свердловской области 53-летнему жителю Екатеринбурга предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).
По уголовному делу продолжается выполнение необходимых следственных действий, а также оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, точного мотива обвиняемого, сбор и закрепление доказательственной базы.