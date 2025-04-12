В Екатеринбурге поймали убийцу двух женщин, скрывавшегося больше 20 лет

В марте 2025 года следователи территориального следственного отдела СК России во взаимодействии с сотрудниками отдела криминалистики СК России по Свердловской области в рамках работы по раскрытию и расследованию преступления прошлых лет проанализировали материалы уголовного дела, наметили версии, которые ранее не получили должного развития. В результате проведенной работы следователям совместно с оперативниками удалось выйти на след фигуранта, установить его местонахождение и задержать. В результате Следственным отделом по Кировскому району города Екатеринбург СУ СК России по Свердловской области 53-летнему жителю Екатеринбурга предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).