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В Минске машина такси опрокинулась после аварии

ГАИ: машина такси попала в ДТП и опрокинулась в Минске.

Источник: Комсомольская правда

В Минске водитель автомобиля такси попал в жесткое ДТП с опрокидыванием, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Авария произошла 12 апреля на улице Наполеона Орды. Примерно в 10.20 водитель автомобиля «Лада» не справился с управлением, поворачивая направо в сторону МКАД, и наехал на бордюрный камень. После наезда на бордюрный камень автомобиль такси опрокинулся.

К счастью, в аварии никто не пострадал, только авто получило механические повреждения.

Днем ранее в центре Минска такси жестко столкнулось с автобусом и вылетело на тротуар.

Еще белорусы поспорили из-за действий машиниста на видео в TikTok на мосту на Припяти под Лунинцем: «Прямо кадр из фильма».

Также МЧС сообщило о пожаре на Комаровском рынке в Минске.