В Минске машина такси опрокинулась после аварии

В Минске водитель автомобиля такси попал в жесткое ДТП с опрокидыванием, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Авария произошла 12 апреля на улице Наполеона Орды. Примерно в 10.20 водитель автомобиля «Лада» не справился с управлением, поворачивая направо в сторону МКАД, и наехал на бордюрный камень. После наезда на бордюрный камень автомобиль такси опрокинулся.
К счастью, в аварии никто не пострадал, только авто получило механические повреждения.
Днем ранее в центре Минска такси жестко столкнулось с автобусом и вылетело на тротуар.
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