В Минске машина такси опрокинулась после аварии

Авария произошла 12 апреля на улице Наполеона Орды. Примерно в 10.20 водитель автомобиля «Лада» не справился с управлением, поворачивая направо в сторону МКАД, и наехал на бордюрный камень. После наезда на бордюрный камень автомобиль такси опрокинулся.