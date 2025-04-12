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Шесть человек спасли при пожарах в Ростовской области за сутки

За сутки сотрудники МЧС Ростовской области ликвидировали 17 пожаров.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области за пятницу, 11 апреля, пожарно-спасательные подразделения ликвидировали последствия 17 чрезвычайных происшествий и спасли шесть человек. Это данные утренней сводки Главного управления МЧС по Ростовской области, опубликованной 12 апреля.

Уточняется, что из 17 ЧП восемь относятся к техногенным пожарам, во время которых были спасены шесть человек. Еще восемь — дорожно транспортные происшествия. Также пришлось выезжать на один ландшафтный пожар.

— На вызовы выезжали 180 специалистов, было задействовано 180 единиц спецтехники, — добавили в экстренном ведомстве.

Напомним, на днях в Ростове частный дом загорелся из-за неисправности зарядного устройства электросамоката. Хозяева оставили на подзарядке аккумулятор, а сами ушли, что, вероятно, спасло их. На место прибыли пять пожарных расчетов и отрезали пламени дорогу к соседним домам.

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