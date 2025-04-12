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16-летний велосипедист попал под колёса иномарки в Челябинске

Подросток получил телесные повреждения.

Источник: Аргументы и факты

В Челябинске иномарка сбила подростка на велосипеде. Об этом рассказали в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

Столкновение произошло 12 апреля в 13:40 вблизи дома № 292А на проспекте Победы. За рулём Volkswagen Polo был 20-летний автомобилист. В результате ДТП 16-летний подросток получил телесные повреждения.

Ранее сообщалось, что в Курганской области водитель «Лады Калины» выехал на встречку и столкнулся с автомобилем Renault с прицепом. Отечественная легковушка от удара вылетела в кювет, водитель погиб.

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