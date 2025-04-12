В Уфе Следком возбудил уголовное дело из-за массовой драки

Следственный отдел по Кировскому району возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство и хулиганства после инцидента, произошедшего утром 12 апреля. На улице Коммунистической разразился конфликт между двумя компаниями, который быстро перерос в драку.
По информации ведомства, в результате столкновения пятеро человек получили телесные повреждения. Двое из них были госпитализированы с ножевыми ранениями.
Сейчас проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий для выяснения всех обстоятельств конфликта.
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