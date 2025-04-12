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В Уфе Следком возбудил уголовное дело из-за массовой драки

В Уфе из-за массовой драки возбудили уголовное дело.

Источник: Комсомольская правда

Следственный отдел по Кировскому району возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство и хулиганства после инцидента, произошедшего утром 12 апреля. На улице Коммунистической разразился конфликт между двумя компаниями, который быстро перерос в драку.

По информации ведомства, в результате столкновения пятеро человек получили телесные повреждения. Двое из них были госпитализированы с ножевыми ранениями.

Сейчас проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий для выяснения всех обстоятельств конфликта.

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