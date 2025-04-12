Женщина оттаскала за волосы сотрудницу ПВЗ Wildberries на севере Москвы

Клиентка отказалась от заказанного товара, однако забыла об этом и потребовала выдать ей заказ. Получив отказ, она начала снимать склад на видео, а после грубой просьбы уйти завязалась драка, в ходе которой женщина оттаскала сотрудницу ПВЗ за волосы. Правоохранители начали проверку по факту случившегося.