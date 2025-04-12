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Женщина оттаскала за волосы сотрудницу ПВЗ Wildberries на севере Москвы

Женщина набросилась на сотрудницу пункта выдачи заказов (ПВЗ) интернет-магазина Wildberries после того, как ее попросили покинуть помещение. Инцидент произошел в субботу, 12 апреля, на севере Москвы.

Источник: РИА "Новости"

Клиентка отказалась от заказанного товара, однако забыла об этом и потребовала выдать ей заказ. Получив отказ, она начала снимать склад на видео, а после грубой просьбы уйти завязалась драка, в ходе которой женщина оттаскала сотрудницу ПВЗ за волосы. Правоохранители начали проверку по факту случившегося.

— Считаем этот случай прямым нападением на менеджера, что полностью недопустимо. Со своей стороны готовы предоставить правоохранительным органам всю необходимую информацию, — передает слова представителей Wildberries Telegram-канал RT.

Другой случай произошел в начале ноября 2024 года, когда неадекватная женщина с собакой избила сотрудницу ПВЗ маркетплейса Ozon за то, что та ушла на перерыв.