Женщина оттаскала за волосы сотрудницу ПВЗ Wildberries на севере Москвы

Клиентка отказалась от заказанного товара, однако забыла об этом и потребовала выдать ей заказ. Получив отказ, она начала снимать склад на видео, а после грубой просьбы уйти завязалась драка, в ходе которой женщина оттаскала сотрудницу ПВЗ за волосы. Правоохранители начали проверку по факту случившегося.
— Считаем этот случай прямым нападением на менеджера, что полностью недопустимо. Со своей стороны готовы предоставить правоохранительным органам всю необходимую информацию, — передает слова представителей Wildberries Telegram-канал RT.
Другой случай произошел в начале ноября 2024 года, когда неадекватная женщина с собакой избила сотрудницу ПВЗ маркетплейса Ozon за то, что та ушла на перерыв.