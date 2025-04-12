Под Несвижем МАЗ помял две машины и въехал в стену после ДТП с микроавтобусом

В Несвижском районе в массовом ДТП погиб 48-летний водитель микроавтобуса. Подробности сообщили в УВД Минского облисполкома.
Авария произошла 12 апреля на третьем километре автодороги направлением Красногорки — Островки — Столпище. Примерно около 09.50 водитель микроавтобуса ГАЗ, выезжая со второстепенной дороги на главную не пропустил грузовик. В итоге произошло столкновение микроавтобуса с МАЗом, за рулем которого был 22-летний водитель.
После столкновения с бусом грузовик еще повредил две припаркованные машины и врезался в стену здания.
На месте аварии от полученных травм скончался водитель ГАЗ.
Также в Минске машина такси опрокинулась после аварии.
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