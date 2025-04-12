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Под Несвижем МАЗ помял две машины и въехал в стену после ДТП с микроавтобусом

В Несвижском районе мужчина погиб в массовом ДТП с микроавтобусом, МАЗом и двумя авто.
Источник: Комсомольская правда

В Несвижском районе в массовом ДТП погиб 48-летний водитель микроавтобуса. Подробности сообщили в УВД Минского облисполкома.

Авария произошла 12 апреля на третьем километре автодороги направлением Красногорки — Островки — Столпище. Примерно около 09.50 водитель микроавтобуса ГАЗ, выезжая со второстепенной дороги на главную не пропустил грузовик. В итоге произошло столкновение микроавтобуса с МАЗом, за рулем которого был 22-летний водитель.

После столкновения с бусом грузовик еще повредил две припаркованные машины и врезался в стену здания.

На месте аварии от полученных травм скончался водитель ГАЗ.

Также в Минске машина такси опрокинулась после аварии.

Еще белорусы поспорили из-за действий машиниста на видео в TikTok на мосту на Припяти под Лунинцем: «Прямо кадр из фильма».