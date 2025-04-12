Под Несвижем МАЗ помял две машины и въехал в стену после ДТП с микроавтобусом

Авария произошла 12 апреля на третьем километре автодороги направлением Красногорки — Островки — Столпище. Примерно около 09.50 водитель микроавтобуса ГАЗ, выезжая со второстепенной дороги на главную не пропустил грузовик. В итоге произошло столкновение микроавтобуса с МАЗом, за рулем которого был 22-летний водитель.