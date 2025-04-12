В WhatsApp возникли проблемы с отправкой сообщений

В мессенджере WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России) произошел сбой, свидетельствуют данные сервисов DownDetector и Cбой.рф. В частности, наблюдаются проблемы с отправкой сообщений в групповые чаты, убедились корреспонденты РБК.
При отправке личных сообщений таких трудностей не возникает. У части корреспондентов пользователей проблем с отправкой сообщений в групповые чаты не наблюдается.
По информации Сбой.рф, первые жалобы начали поступать еще в начале дня. По статистике DownDetector, перебои возникли около 17:00 мск 12 апреля. Сообщения о сбое поступают из разных регионов России.
Сбой в работе мессенджера наблюдается и в других странах, в частности, в США, в Бразилии, Великобритании, Италии, Франции, Турции, Объединенных Арабских Эмиратах, Японии и других.
Последний крупный сбой в работе WhatsApp возникал в конце февраля. Тогда пользователи по всему миру жаловались на проблемы с подключением и отправкой сообщений, а также на неполадки в работе приложения.