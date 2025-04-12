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ТАСС: в Москве нашли снаряд времен войны на территории военного училища

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Снаряд времен Великой Отечественной войны найден на территории Московского высшего общевойскового командного училища, сообщили ТАСС в оперативных службах.

Источник: РИА "Новости"

«На территории Московского высшего общевойскового командного училища на улице Головачева найден артиллерийский снаряд времен войны», — сказал собеседник агентства.

Место обнаружения снаряда оцеплено, туда выехали специалисты-взрывотехники.