ТАСС: в Москве нашли снаряд времен войны на территории военного училища

«На территории Московского высшего общевойскового командного училища на улице Головачева найден артиллерийский снаряд времен войны», — сказал собеседник агентства.
Место обнаружения снаряда оцеплено, туда выехали специалисты-взрывотехники.
МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Снаряд времен Великой Отечественной войны найден на территории Московского высшего общевойскового командного училища, сообщили ТАСС в оперативных службах.
«На территории Московского высшего общевойскового командного училища на улице Головачева найден артиллерийский снаряд времен войны», — сказал собеседник агентства.
Место обнаружения снаряда оцеплено, туда выехали специалисты-взрывотехники.