В Бресте ГАИ задержала девушку с видео, которая прошлась между машин в пробке

Брестская ГАИ установила девушку, которая в Бресте в пробке прошла между машинами и попала на видео, сообщил телеграм-канал «Крепость» УВД Брестского облисполкома.
Правоохранители обратили внимание на видео во время мониторинга сети. Очевидцы засняли, как на одной из городской магистралей с плотным движением девушка покинула салон автомобиля и вышла на дорогу. Пешеход прошла по проспекту Машерова между рядами авто, участвовавших в дорожном движение.
Девушку установили и привлекли к ответственности за нарушение ПДД пешеходом (ч.1 ст. 18.20 Кодекса Беларуси об административных правонарушения).
— Подобное поведение не только демонстрирует пренебрежение к собственной безопасности, но и создает реальную угрозу для других участников дорожного движения, — подчеркнули в пресс-службе.
Также в Минске машина такси опрокинулась после аварии.
А под Несвижем МАЗ помял две машины и въехал в стену после ДТП с микроавтобусом.
Еще белорусы поспорили из-за действий машиниста на видео в TikTok на мосту на Припяти под Лунинцем: «Прямо кадр из фильма».