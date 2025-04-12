В Бресте ГАИ задержала девушку с видео, которая прошлась между машин в пробке

Правоохранители обратили внимание на видео во время мониторинга сети. Очевидцы засняли, как на одной из городской магистралей с плотным движением девушка покинула салон автомобиля и вышла на дорогу. Пешеход прошла по проспекту Машерова между рядами авто, участвовавших в дорожном движение.