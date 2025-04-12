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В Бресте ГАИ задержала девушку с видео, которая прошлась между машин в пробке

В Бресте ГАИ нашла девушку с видео, которая пренебрежительно прошлась по дороге между машин.

Источник: Комсомольская правда

Брестская ГАИ установила девушку, которая в Бресте в пробке прошла между машинами и попала на видео, сообщил телеграм-канал «Крепость» УВД Брестского облисполкома.

Правоохранители обратили внимание на видео во время мониторинга сети. Очевидцы засняли, как на одной из городской магистралей с плотным движением девушка покинула салон автомобиля и вышла на дорогу. Пешеход прошла по проспекту Машерова между рядами авто, участвовавших в дорожном движение.

Девушку установили и привлекли к ответственности за нарушение ПДД пешеходом (ч.1 ст. 18.20 Кодекса Беларуси об административных правонарушения).

— Подобное поведение не только демонстрирует пренебрежение к собственной безопасности, но и создает реальную угрозу для других участников дорожного движения, — подчеркнули в пресс-службе.

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