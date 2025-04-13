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На Урале во дворе жилого дома сбили девочку-подростка

Водитель скрылся, но был быстро задержан.

В Серове Свердловской области автомобиль «Шевроле-Нива» наехал на 16-летнюю девочку. Об этом сообщает областная ГИБДД.

Инцидент произошел на улице Заславского во дворе у дома № 29 12 апреля в 15.45. Мужчина 1955 года рождения наехал задним ходом на девушку, которая споткнулась, идя по тротуару, и упала на проезжую дорогу.

Пострадавшую доставили в травмпункт. Водитель покинул место аварии, но был оперативно найден. Им оказался уралец 1955 года рождения с 23-летним стажем вождения. За оставление места ДТП на него составили протокол. По факту аварии полиция проводит разбирательство.