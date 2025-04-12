«Люди кричали и выпрыгивали»: В Ростове отстранили водителя, у которого во время скандала укатился автобус с пассажирами

— Случилось это в семь вечера на Вавилова. В салон зашел взрослый мужчина и пытался расплатиться детской банковской картой. Разумеется, он был не прав. Но водитель сначала долго выяснял отношения, а затем вышел с пассажиром на улицу, забыв поставить машину на ручник, — возмутилась ростовчанка. — Автобус покатился, люди стали громко кричать и выпрыгивать.