«Люди кричали и выпрыгивали»: В Ростове отстранили водителя, у которого во время скандала укатился автобус с пассажирами

В Ростове водителя автобуса, который из-за скандала с пассажиром покинул рабочее место, а транспорт продолжил движение, отстранили от работы. Об этом сообщили в Департаменте транспорта донской столицы.
Напомним, об инциденте стало известно в четверг, 10 апреля, когда ростовчанка в одном из городских пабликов пожаловалась, что «водитель чуть не угробил людей».
— Случилось это в семь вечера на Вавилова. В салон зашел взрослый мужчина и пытался расплатиться детской банковской картой. Разумеется, он был не прав. Но водитель сначала долго выяснял отношения, а затем вышел с пассажиром на улицу, забыв поставить машину на ручник, — возмутилась ростовчанка. — Автобус покатился, люди стали громко кричать и выпрыгивать.
В итоге транспорт удалось вовремя остановить, но пассажиры потребовали призвать к ответу шофера.
Ответ от городских властей пришел вечером 12 апреля.
— По данному инциденту была проведена проверка. Водитель отстранен от работы до положительной сдачи инструктажа и привлечен к дисциплинарной ответственности, — прокомментировали в Департаменте транспорта Ростова-на-Дону.
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