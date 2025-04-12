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В Москву из Туниса прибыли четверо россиян, уточнил родственник

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Четверо россиян, освобожденных после содержания в тунисской тюрьме, прилетели в московский аэропорт «Шереметьево» в субботу днем, уточнил в разговоре с корреспондентом РИА Новости брат одного из прибывших.

Источник: © РИА Новости

Ранее сообщалось, что в «Шереметьево» прилетели пятеро из задержанных.

«В Шереметьево днем прилетела группа из четырех человек», — сказал собеседник агентства.

Ранее один из освобожденных россиян сообщал РИА Новости, что им пришлось разделиться на группы, так как после освобождения их привезли в аэропорт без вещей и сказали, что у них есть пять часов, чтобы покинуть страну.

В конце января российское посольство Тунисе сообщало, что задержанные россияне находятся в пяти пенитенциарных учреждениях страны — трое в тюрьме Морнагия, двое — в Белли, трое — в Бордж Аль-Амри, двое — в Удне, одна гражданка России — в женской тюрьме Манубы. Сотрудники консульского отдела посольства посетили всех задержанных.

Изначально одиннадцать российских туристов отправились в поселение Хайдра, расположенное недалеко от границы с Алжиром, чтобы посетить античные памятники. В ноябре 2024 года они перестали выходить на связь, позднее выяснилось, что они были задержаны местными властями.

Обвинения россиянам предъявлены не были.

Родственники и близкие задержанных обратились к президенту Туниса Каису Саиду с просьбой об их освобождении. В декабре на сайте Change.org была опубликована соответствующая петиция. Позже, 11 января, невеста одного из задержанных также направила отдельное обращение к Саиду через Высший комитет по правам человека и основным свободам (CSDHLF).