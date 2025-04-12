Освобожденные в Тунисе россияне назвали содержание в тюрьме «путешествие»

Одиннадцать россиян, задержанных в Тунисе в ноябре прошлого года по ошибочному подозрению в терроризме, были освобождены после того, как суд подтвердил их непричастность к преступлениям. Все необходимые документы для возвращения на родину были оформлены при поддержке российского посольства, которое также оказывало консульскую помощь во время содержания граждан в пяти разных тюрьмах Туниса.