В Архангельске мужчина поджег четыре полицейских автомобиля

«Сегодня около 21.00 на территории, прилегающей к одному из административных зданий УМВД России по городу Архангельску, произошел поджог четырех служебных автомобилей. Подозреваемый в совершении преступления — местный житель 2003 г р. — на месте задержан сотрудниками полиции. Возгорание оперативно ликвидировано сотрудниками экстренных служб», — передает пресс-служба УМВД Архангельска. В результате поджога пострадавших нет.