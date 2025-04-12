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В Архангельске мужчина поджег четыре полицейских автомобиля

В Архангельске 21-летний молодой человек поджег четыре полицейских автомобиля. Инцидент произошел у отдела полиции № 4. Об этом сообщает пресс-служба УМВД города Архангельска.

Четыре служебных автомобиля пострадали из-за поджога.

В Архангельске 21-летний молодой человек поджег четыре полицейских автомобиля. Инцидент произошел у отдела полиции № 4. Об этом сообщает пресс-служба УМВД города Архангельска.

«Сегодня около 21.00 на территории, прилегающей к одному из административных зданий УМВД России по городу Архангельску, произошел поджог четырех служебных автомобилей. Подозреваемый в совершении преступления — местный житель 2003 г р. — на месте задержан сотрудниками полиции. Возгорание оперативно ликвидировано сотрудниками экстренных служб», — передает пресс-служба УМВД Архангельска. В результате поджога пострадавших нет.

В Петербурге мужчина в состоянии алкогольного опьянения атаковал автомобиль скорой помощи, угрожая персоналу и нанося удары по транспортному средству. Полиция задержала подозреваемого.