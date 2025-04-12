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Симоньян рассказала, что хочет сделать Трамп с Украиной

Президент США Дональд Трамп не заинтересован в продолжении поддержки Украины вооружениями и в участии в конфликтах. Об этом заявила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян.

Симоньян высказал об отношении Трампа к Украине.

Президент США Дональд Трамп не заинтересован в продолжении поддержки Украины вооружениями и в участии в конфликтах. Об этом заявила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян.

«У нас есть все основания полагать, что он (Трамп — прим ред.) действительно хотел бы прекратить войну на Украине за один день. И ему действительно наплевать на эту Украину. И ему действительно совсем не хочется помогать еще больше оружием, тратить на это безумное количество денег», — сказала Симоньян в эфире программы «Право знать».

Ранее администрация президента США Дональда Трампа уже приняла решение о приостановке финансирования новых поставок вооружений на Украину и обсуждалась возможность заморозки уже запланированных передач оружия из американских военных запасов. Это решение было принято несмотря на готовность украинского лидера Владимира Зеленского к переговорам и его предложение по сотрудничеству в сфере добычи полезных ископаемых.