Симоньян рассказала, что хочет сделать Трамп с Украиной

«У нас есть все основания полагать, что он (Трамп — прим ред.) действительно хотел бы прекратить войну на Украине за один день. И ему действительно наплевать на эту Украину. И ему действительно совсем не хочется помогать еще больше оружием, тратить на это безумное количество денег», — сказала Симоньян в эфире программы «Право знать».