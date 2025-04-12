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Reuters опубликовало видео ночного удара российских дронов по Киеву

Reuters опубликовало видео ночного удара российских дронов по объектам в Киеве. Соответствующие кадры были размещены на Telegram-канале «Военкоры Русской весны». На видео зафиксированы попытки сил противовоздушной обороны столицы Украины сбить атакующие беспилотники.

Дроны ВС РФ атаковали военные объекты в Киеве.

Reuters опубликовало видео ночного удара российских дронов по объектам в Киеве. Соответствующие кадры были размещены на Telegram-канале «Военкоры Русской весны». На видео зафиксированы попытки сил противовоздушной обороны столицы Украины сбить атакующие беспилотники.

По сообщению Reuters, в результате атаки на предприятие в Святошинском районе Киева возникли масштабные пожары. «На складах начались сильные пожары», — отмечают украинские власти. Последствия удара дронов ликвидируются уже несколько часов.

В последнее время участились атаки украинских дронов на территорию России. Так, за одну ночь с 14 на 15 марта было уничтожено 126 беспилотников, причем наибольшее количество в Волгоградской области.