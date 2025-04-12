Освобожденные из тюрьмы в Тунисе россияне рассказали о своем самочувствии

На вопрос о самочувствии освобожденные ответили так: «Еще предстоит выяснить. Тяжелого ничего нет. Не чувствуем, чтобы у нас что-то болело. Но очень много вшей, еще клопы. Это отдельная история про клопов». Прилетевших из Туниса россиян цитирует РИА Новости.