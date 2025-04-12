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Освобожденные из тюрьмы в Тунисе россияне рассказали о своем самочувствии

Освобожденные из тунисской тюрьмы россияне не страдают от тяжелых заболеваний. Но общее состояние еще предстоит проверить. В столичном аэропорту Домодедово 12 апреля приземлился борт со второй группой из трех российских граждан, задержанных в Тунисе. Своим переживаниями они поделились с журналистами.

Граждан РФ задержали в конце прошлого года.

Освобожденные из тунисской тюрьмы россияне не страдают от тяжелых заболеваний. Но общее состояние еще предстоит проверить. В столичном аэропорту Домодедово 12 апреля приземлился борт со второй группой из трех российских граждан, задержанных в Тунисе. Своим переживаниями они поделились с журналистами.

На вопрос о самочувствии освобожденные ответили так: «Еще предстоит выяснить. Тяжелого ничего нет. Не чувствуем, чтобы у нас что-то болело. Но очень много вшей, еще клопы. Это отдельная история про клопов». Прилетевших из Туниса россиян цитирует РИА Новости.

Россияне рассказали, что их задержали в ноябре за то, что они использовали картон вместо традиционных занавесок на окнах. Им не предоставили переводчика с арабского, пишет RT. Арестованных подозревали в терроризме, передает «Национальная служба новостей». Сами освобожденные в шутку назвали содержание в тюрьме «путешествием».