Россияне, вернувшиеся из тюрьмы в Тунисе, раскрыли, сколько потратили денег на адвоката

Одиннадцать россиян, задержанных в Тунисе в ноябре прошлого года по ошибочному подозрению в терроризме, освобождены из-под стражи. Во время содержания под стражей, посольство России в Тунисе оказывало им консульскую поддержку, обеспечивая необходимыми документами для освобождения и возвращения на родину. Суд подтвердил их непричастность к преступлениям, после чего они были выпущены и вернулись в Россию.