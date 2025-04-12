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Россияне, вернувшиеся из тюрьмы в Тунисе, раскрыли, сколько потратили денег на адвоката

Освобожденные из-под стражи в Тунисе россияне сообщили о значительных финансовых затратах, которые они понесли. Они были вынуждены оплатить услуги адвоката и проведение экспертизы, в общей сложности потратив более миллиона рублей.

Россияне оплачивали адвоката и экспертизу из своего кошелька.

Освобожденные из-под стражи в Тунисе россияне сообщили о значительных финансовых затратах, которые они понесли. Они были вынуждены оплатить услуги адвоката и проведение экспертизы, в общей сложности потратив более миллиона рублей.

«За экспертизу платили мы, оказывается. За нашу же экспертизу заплатили где-то 400 тысяч. 700 тысяч рублей адвокату положено. В итоге больше миллиона рублей пришлось потратить, не получив ни копейки помощи», — рассказали россияне РИА Новости.

Одиннадцать россиян, задержанных в Тунисе в ноябре прошлого года по ошибочному подозрению в терроризме, освобождены из-под стражи. Во время содержания под стражей, посольство России в Тунисе оказывало им консульскую поддержку, обеспечивая необходимыми документами для освобождения и возвращения на родину. Суд подтвердил их непричастность к преступлениям, после чего они были выпущены и вернулись в Россию.