Иномарка сбила двух подростков в Кстовском районе: один погиб

Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, смертельное ДТП произошло на 10 км автодороги Кстово — Дальнее Константиново около девяти часов вечера 12 апреля. По предварительным данным, 19-летний водитель иномарки при обгоне выскочил на встречку и сбил двух подростков, переходивших дорогу по нерегулируемой «зебре». После чего автомобиль улетел в кювет. Один из детей (возраст уточняется) умер до приезда скорой. Другого с множественными травмами доставили в больницу.