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Иномарка сбила двух подростков в Кстовском районе: один погиб

16-летний подросток погиб под колесами «Шевроле Авео» в Кстовском районе.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, смертельное ДТП произошло на 10 км автодороги Кстово — Дальнее Константиново около девяти часов вечера 12 апреля. По предварительным данным, 19-летний водитель иномарки при обгоне выскочил на встречку и сбил двух подростков, переходивших дорогу по нерегулируемой «зебре». После чего автомобиль улетел в кювет. Один из детей (возраст уточняется) умер до приезда скорой. Другого с множественными травмами доставили в больницу.

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства случившегося. По имеющейся информации, виновник ДТП был нетрезв.

Ранее сообщалось о жуткой аварии в Балахнинском округе. Там 23-летний водитель на чужом авто сбил толпу пешеходов. Пострадали семь человек, некоторым потребовалась госпитализация. Полиция возбудила уголовное дело. Виновник случившегося задержан, а машина помещена на спецстоянку.