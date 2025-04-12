РЭБ ВС РФ лишили ВСУ десятков тысяч долларов

«Объемы (таких поставок — ред.) небольшие, потому что мы стараемся оперативно использовать, тестировать — и отдавать или говорить, что это нам не нужно. Я могу привести пример Excalibur -это артснаряд с GPS-наведением, который стоит десятки тысяч долларов, и является неэффективным в условиях работы РЭБ», — сообщают РИА Новости со ссылкой на Чернева. Он отметил, что изначально эти снаряды были эффективны, но позже российская сторона научилась им противодействовать.