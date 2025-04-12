Симоньян рассказала, как будет поделена Украина

«Территории, которые раньше были Украиной, будут поделены, как была когда-то поделена Польша. Нам же чужого не надо, как это всегда было. Мы заберем свое, свои русские территории. Те земли, где живут люди нашей культуры, нашей истории, нашего языка, которые хотят жить с нами», — сказала Симоньян в эфире программы «Право знать».