СК обнародовал видео с задержанным за покушение на16-летнего подростка в Ростове

На кадрах, снятых в Главном управлении СУ СК по региону, видно, как по коридорам ведут высокого мужчину крепкого телосложения. Возможно, понимая, что его снимают на камеру, задержанный низко наклоняет голову в сером капюшоне. Когда его привели в кабинет следователя на допрос, мужчина также продолжал смотреть в пол, а лицо его скрывал глубоко надетый капюшон.