СК обнародовал видео с задержанным за покушение на16-летнего подростка в Ростове

Видео с 34-летним мужчиной, задержанным в Ростове за покушение на убийство школьника, опубликовала вечером 12 апреля пресс-служба Следственного управления СК по Ростовской области. На нем снят подозреваемый в избиении 16-летнего школьника, который впоследствии был доставлен в больницу.
Напомним, речь идет об инциденте, который произошел вечером пятницы, 11 апреля, в Северном жилом массиве донской столицы. Во дворе высотного ЖК на улице Пацаева гуляли подростки, когда к ним приблизился 34-летний мужчина. Неожиданно он стал избивать 16-летнего парня. Напавшего с трудом оттащили от школьника другие ребята, на помощь подоспели и находившиеся во дворе жильцы дома.
Мальчика с травмами доставили в больницу и сообщили о случившеся в правоохранительные органы. Полицейские установили личность подозреваемого и задержали, после чего он был передан сотрудникам Следственного комитета.
На кадрах, снятых в Главном управлении СУ СК по региону, видно, как по коридорам ведут высокого мужчину крепкого телосложения. Возможно, понимая, что его снимают на камеру, задержанный низко наклоняет голову в сером капюшоне. Когда его привели в кабинет следователя на допрос, мужчина также продолжал смотреть в пол, а лицо его скрывал глубоко надетый капюшон.
Напомним, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Ход расследования взяла на контроль областная прокуратура.
В случае установления вины в суде мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.
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