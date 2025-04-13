Пожар произошел в жилом доме в Ханты-Мансийске

В Ханты-Мансийске на ул. Промышленная произошел пожар в жилом доме. Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, возгорание охватило 70 кв. м площади.
В результате происшествия было эвакуировано 35 жильцов. По предварительным данным, четыре человека получили травмы.
«В результате пожара на улице Промышленной в городе Ханты-Мансийске за медицинской помощью обратились трое пострадавших, одному из них потребовалась госпитализация», — цитирует сообщение ведомства ТАСС.
Позднее замначальника Главного управления по государственной противопожарной службе МЧС по Югре Роман Артамонов сообщил о полной локализации пожара.
Ранее в ряде Telegram-каналов появились сообщения о газовом взрыве как причине пожара. Однако по данным ГУ МЧС по региону, дом газифицирован не был.
Накануне МЧС сообщило о сильном пожаре на территории предприятия под Дзержинском. Для ликвидации пожара было задействовано несколько подразделений спасателей.