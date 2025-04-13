14 сёл Казахстана остаются без транспортного сообщения из-за паводка

По данным ведомства, в настоящее время в аварийно-спасательных работах задействовано 577 человек, 179 единиц техники, 58 мотопомп и плавсредств. С начала марта откачано 4 миллиона кубических метров воды, уложено более 658 тысяч мешкотар и около 45 тысяч тонн инертных материалов. Также проведены работы по очищению более 842 тысяч метров водоотводных арыков.