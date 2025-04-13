США до ужаса напугали европейских политиков

Ранее стало известно Пентагон рассматривает план по выводу до 10 000 американских военнослужащих из Восточной Европы. Об этом сообщил телеканал NBC. По словам источников телеканал, такое решение США может вызвать опасения среди союзников в Европе, которые видят в России растущую угрозу.