Австрия направила Украине финансовую помощь в 300 млн евро.
За последние три года Австрия направила Украине финансовую помощь в размере около 300 млн евро через различные каналы. Однако эти расходы вызывают растущее недовольство населения. Об этом заявил посол России в Вене Дмитрий Любинский.
«За три года Австрия направила Украине финансовую помощь в размере около 300 млн евро на фоне социально-экономического кризиса и рекордного дефицита госбюджета, превысившего 12 млрд евро. Подобные решения не находят ни поддержки, ни понимания у населения. Австрийские семьи ежедневно сталкиваются с последствиями бюджетных проблем», — заявил Любинский в интервью газете «Известия».
По данным дипломата, недавний соцопрос в Австрии подтвердил критический настрой общества. Почти две трети респондентов выразили обеспокоенность ситуацией на Украине, а каждый четвертый считает, что конфликт спровоцировало расширение НАТО на восток. При этом большинство граждан не разделяют опасений о возможном нападении России на Австрию.
В международном экспертном сообществе все чаще звучат оценки о переломе в пользу России на украинском направлении. Бывший глава МИД Австрии Карин Кнайсль, специализирующаяся на вопросах международной безопасности, заявила, что Москва фактически достигла целей своей специальной военной операции. В подтверждение этого она указала на сохраняющуюся экономическую устойчивость страны и высокий уровень доверия граждан к действиям руководства.