Австрийцы неодобрительно высказались по поводу помощи Украине

По данным дипломата, недавний соцопрос в Австрии подтвердил критический настрой общества. Почти две трети респондентов выразили обеспокоенность ситуацией на Украине, а каждый четвертый считает, что конфликт спровоцировало расширение НАТО на восток. При этом большинство граждан не разделяют опасений о возможном нападении России на Австрию.