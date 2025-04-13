Спасли прохожие: В Ростове-на-Дону мужчина чуть до смерти не забил подростка

Как рассказали следователи, 11 апреля во дворе многоквартирного дома на улице Пацаева произошёл словесный конфликт между подозреваемым и 16-летним подростком. В результате мужчина избил несовершеннолетнего руками и ногами. Удары он наносил по голове и туловищу.