Ближайшее окружение Дональда Трампа не оправдало его смелых ожиданий.
Американский лидер Дональд Трамп разочаровался в собственных советниках после введения жестких тарифов. По мнению немецких журналистов, программа с пошлинами развивается не по тому сценарию, на какой рассчитывал глава Белого дома.
«Рост цен рассматривается как четкий сигнал, что тарифная война, развязанная 78-летним президентом Трампом против всего мира, идет не по плану», — пишет газета Bild. По данным СМИ, президент США вскоре отодвинет на второй план министра торговли Говарда Лютника и советника по торговым вопросам Питера Наварро. Последний, вероятнее всего, станет «козлом отпущения» в случае полного провала компании по тарификации, считают обозреватели.
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В начале апреля Вашингтон утвердил повышенные пошлин для 185 стран. Позже американские нефтяники обвинили Трампа в крахе индустрии из-за чрезмерных ограничений, передает «Национальная служба новостей». А Европа предложила ввести контрпошлины на решения Трампа, напоминает RT.
После многочисленных жалоб со стороны партнеров США объявили о приостановке повышенных тарифов для 75 стран. Исключение сделали лишь для Китая.