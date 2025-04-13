Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Bild: Трамп разочаровался в своих советниках после введения тарифов

Американский лидер Дональд Трамп разочаровался в собственных советниках после введения жестких тарифов. По мнению немецких журналистов, программа с пошлинами развивается не по тому сценарию, на какой рассчитывал глава Белого дома.

Ближайшее окружение Дональда Трампа не оправдало его смелых ожиданий.

Американский лидер Дональд Трамп разочаровался в собственных советниках после введения жестких тарифов. По мнению немецких журналистов, программа с пошлинами развивается не по тому сценарию, на какой рассчитывал глава Белого дома.

«Рост цен рассматривается как четкий сигнал, что тарифная война, развязанная 78-летним президентом Трампом против всего мира, идет не по плану», — пишет газета Bild. По данным СМИ, президент США вскоре отодвинет на второй план министра торговли Говарда Лютника и советника по торговым вопросам Питера Наварро. Последний, вероятнее всего, станет «козлом отпущения» в случае полного провала компании по тарификации, считают обозреватели.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕКитай увеличит пошлины на товары из США с 84% до 125%

В начале апреля Вашингтон утвердил повышенные пошлин для 185 стран. Позже американские нефтяники обвинили Трампа в крахе индустрии из-за чрезмерных ограничений, передает «Национальная служба новостей». А Европа предложила ввести контрпошлины на решения Трампа, напоминает RT.

После многочисленных жалоб со стороны партнеров США объявили о приостановке повышенных тарифов для 75 стран. Исключение сделали лишь для Китая.