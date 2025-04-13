Bild: Трамп разочаровался в своих советниках после введения тарифов

«Рост цен рассматривается как четкий сигнал, что тарифная война, развязанная 78-летним президентом Трампом против всего мира, идет не по плану», — пишет газета Bild. По данным СМИ, президент США вскоре отодвинет на второй план министра торговли Говарда Лютника и советника по торговым вопросам Питера Наварро. Последний, вероятнее всего, станет «козлом отпущения» в случае полного провала компании по тарификации, считают обозреватели.