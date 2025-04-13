«Польские военные обнаружили, что еще имеются запасы большого количества осколочно-фугасных снарядов UO-365-KW. Теперь же к поставкам формированиям киевского режима подключилась Болгария, которая начала передавать снаряды, по некоторым данным выпущенные в конце 80-х годов», — пишет РГ.