Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стали известны детали появления надписи на стене Цоя в честь Паши Техника

Граффити было нанесено на конструкцию к 10 апреля.

Надпись, которой фанаты умершего музыканта Паши Техника осквернили стену Виктора Цоя на Арбате в Москве, оставили ещё до похорон рэпера, сообщает Telegram-канал Mash.

Информация об инциденте появилась 12 апреля. По сведениям авторов публикации, граффити было нанесено на конструкцию к 10 апреля. К этому времени нарушители сделали последние правки. Они действовали в ночное время в период между 02:00 и 04:00.

В конце авторы граффити засняли его на экшн-камеру. Утверждается, что последующие дни надпись оставалась намеченной. После скандала на месте начали дежурить правоохранители.

Напомним, о смерти Паши Техника (настоящее имя Павел Ивлев) стало известно 4 апреля. Он скончался в одной из больниц Таиланда из-за «септического шока». 11 апреля рэпер был похоронен на Николо-Архангельском кладбище в Москве.

На траурной церемонии произошёл инцидент с женщиной, которая устроила дебош.

Суд назначил ей 12 суток административного ареста женщине.