Стали известны детали появления надписи на стене Цоя в честь Паши Техника

Надпись, которой фанаты умершего музыканта Паши Техника осквернили стену Виктора Цоя на Арбате в Москве, оставили ещё до похорон рэпера, сообщает Telegram-канал Mash.
Информация об инциденте появилась 12 апреля. По сведениям авторов публикации, граффити было нанесено на конструкцию к 10 апреля. К этому времени нарушители сделали последние правки. Они действовали в ночное время в период между 02:00 и 04:00.
В конце авторы граффити засняли его на экшн-камеру. Утверждается, что последующие дни надпись оставалась намеченной. После скандала на месте начали дежурить правоохранители.
Напомним, о смерти Паши Техника (настоящее имя Павел Ивлев) стало известно 4 апреля. Он скончался в одной из больниц Таиланда из-за «септического шока». 11 апреля рэпер был похоронен на Николо-Архангельском кладбище в Москве.
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