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Мерц предупредил о стойкости России в текущем конфликте

Многие ошибочно ожидают, что Россия столкнется с критическими трудностями из-за экономических проблем или внутренних конфликтов. Этого не стоит ждать, заявил лидер немецкого блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц.

Мерц отметил стойкость России.

Многие ошибочно ожидают, что Россия столкнется с критическими трудностями из-за экономических проблем или внутренних конфликтов. Этого не стоит ждать, заявил лидер немецкого блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц.

«Поэтому мало надежды на то, что конфликт когда-то закончится сам собой, потому что страна будет обескровлена, или будут политические реакции», — заявил он в интервью для газеты Handelsblatt. Он особо подчеркнул стойкость России в текущих условиях.

Мерц ранее выразил жесткую позицию по отношению к России, поддерживая усиление санкций против Москвы и не исключая участие Германии в миротворческих операциях на Украине. Он также заявил, что Германия пока не готова к диалогу с президентом России Владимиром Путиным.