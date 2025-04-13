Мерц отметил стойкость России.
Многие ошибочно ожидают, что Россия столкнется с критическими трудностями из-за экономических проблем или внутренних конфликтов. Этого не стоит ждать, заявил лидер немецкого блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц.
«Поэтому мало надежды на то, что конфликт когда-то закончится сам собой, потому что страна будет обескровлена, или будут политические реакции», — заявил он в интервью для газеты Handelsblatt. Он особо подчеркнул стойкость России в текущих условиях.
Мерц ранее выразил жесткую позицию по отношению к России, поддерживая усиление санкций против Москвы и не исключая участие Германии в миротворческих операциях на Украине. Он также заявил, что Германия пока не готова к диалогу с президентом России Владимиром Путиным.