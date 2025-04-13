Пожар охватил резиденцию президента Сьерра-Леоне

Пожар в резиденции президента Сьерра-Леоне. Видео © X / GleanerSierraLe.
Огонь возник на четвёртом этаже здания 12 апреля в 16:00 по местному времени (13:00 мск). Затем пожар перекинулся на третий этаж. Пожарные смогли локализовать возгорание, не дав ему перейти на офис главы государства.
Причины ЧП выясняются.
Сьерра-Леоне — государство в Западной Африке, на побережье Атлантического океана. Граничит с Гвинеей и Либерией. Столица страны — Фритаун.
Ранее в столице Сомали боевики взорвали кортеж президента. Глава государства не пострадал.