В Оренбурге произошел сильный взрыв в районе Сакмарской ТЭЦ. Видео

В районе Сакмарской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) в Оренбурге произошел взрыв, сообщают очевидцы. По их словам, инцидент случился примерно в пять часов утра. В связи с происшествием у жителей близлежащих домов произошло отключение электроэнергии.