В Оренбурге произошел сильный взрыв в районе Сакмарской ТЭЦ. Видео

В Оренбурге произошел взрыв.
В районе Сакмарской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) в Оренбурге произошел взрыв, сообщают очевидцы. По их словам, инцидент случился примерно в пять часов утра. В связи с происшествием у жителей близлежащих домов произошло отключение электроэнергии.
«Взрыв произошел в районе Сакмарского ТЭЦа. Очевидцы сообщают взрыв произошел в 5:00… Очевидцы сообщают у некоторых жильцов района погас свет», — пишет telegram-канал «Новости Оренбурга и области».
После взрыва в районе ТЭЦ, расположенной на северо-востоке города, произошел пожар, в результате которого в воздух поднялся столб черного дыма. По предварительным данным, короткое замыкание на трансформаторной подстанции стало причиной произошедшего взрыва и последующей аварии, пишет telegram-канал Shot.
На месте происшествия в настоящее время действуют экстренные службы, которые занимаются ликвидацией возгорания. Официальная информация от властей пока не поступала.