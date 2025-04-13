Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Оренбурге произошел сильный взрыв в районе Сакмарской ТЭЦ. Видео

В районе Сакмарской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) в Оренбурге произошел взрыв, сообщают очевидцы. По их словам, инцидент случился примерно в пять часов утра. В связи с происшествием у жителей близлежащих домов произошло отключение электроэнергии.

В Оренбурге произошел взрыв.

В районе Сакмарской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) в Оренбурге произошел взрыв, сообщают очевидцы. По их словам, инцидент случился примерно в пять часов утра. В связи с происшествием у жителей близлежащих домов произошло отключение электроэнергии.

«Взрыв произошел в районе Сакмарского ТЭЦа. Очевидцы сообщают взрыв произошел в 5:00… Очевидцы сообщают у некоторых жильцов района погас свет», — пишет telegram-канал «Новости Оренбурга и области».

После взрыва в районе ТЭЦ, расположенной на северо-востоке города, произошел пожар, в результате которого в воздух поднялся столб черного дыма. По предварительным данным, короткое замыкание на трансформаторной подстанции стало причиной произошедшего взрыва и последующей аварии, пишет telegram-канал Shot.

На месте происшествия в настоящее время действуют экстренные службы, которые занимаются ликвидацией возгорания. Официальная информация от властей пока не поступала.