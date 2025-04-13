Отравление школьников в Мангистау: озвучены итоги проверки столовой

Лабораторные исследования показали наличие вредных организмов в шести пробах готовых блюд, нецелевое назначение складов хранения, например, на складе, предназначенном для овощей, были зерновые культуры. В девяти пробах смывов выявили наличие бактерий группы кишечной палочки. В столовой вовремя не проводили влажную уборку, обнаружены трещины в стенах, что также является нарушением санитарных норм.