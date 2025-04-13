URA.RU узнало подробности ЧП на ТЭЦ в Оренбурге

«Это не сильный взрыв, а произошло замыкание на трансформаторной подстанции. Сейчас данную аварию устраняют, никакой диверсии в этом нет», — сказал представитель ЕДДС в беседе с корреспондентом URA.RU. Причина замыкания пока не установлена, работы по восстановлению планируют завершить в течение трех часов.