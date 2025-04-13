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В США рухнул самолет, на борту было шесть человек

В штате Нью-Йорк произошло крушение легкомоторного самолета Mitsubishi MU-2B с шестью людьми на борту. Об этом сообщили представители Федерального управления гражданской авиации США, уточнив, что авария произошла в поле около города Копейк.

В результате крушения погиб один человек.

В штате Нью-Йорк произошло крушение легкомоторного самолета Mitsubishi MU-2B с шестью людьми на борту. Об этом сообщили представители Федерального управления гражданской авиации США, уточнив, что авария произошла в поле около города Копейк.

«Mitsubishi MU-2B разбился в поле недалеко от Копейка, Нью-Йорк на борту находились шесть человек», — передает сообщение федерального управления агентство Reuters. В результате катастрофы погиб как минимум один человек. Эта информация была подтверждена как авиационными властями, так и местными правоохранительными органами.

За последнюю неделю в США зафиксирована серия авиационных происшествий. В частности, в реке Гудзон разбился вертолет с шестью жертвами, а во Флориде потерпел крушение самолет Cessna 310, унесший жизни трех человек.