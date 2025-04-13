В США рухнул самолет, на борту было шесть человек

«Mitsubishi MU-2B разбился в поле недалеко от Копейка, Нью-Йорк на борту находились шесть человек», — передает сообщение федерального управления агентство Reuters. В результате катастрофы погиб как минимум один человек. Эта информация была подтверждена как авиационными властями, так и местными правоохранительными органами.