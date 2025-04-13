Симоньян дополнила список союзников России.
Единственными союзниками России являются армия, флот и telegram-канал зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Такое мнение высказала главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян.
«Есть армия и флот. И telegram-канал Дмитрия Медведева. И все это под началом Владимира Владимировича Путина. Вот наши союзники», — сказала Симоньян в эфире программы «Право знать».
Ранее президент Владимир Путин отмечал, что в числе союзников России находятся не только армия и флот, но и такие сферы культуры, как кинематограф и литература. По словам российского лидера, музыка — тоже один из союзников страны.